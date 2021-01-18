Belediyeden önemli uyarı, soğuk havalarda sayaçlara sıcak su dökmeyin

Yapılan hatırlatmada 'sayaçlara sıcak su dökmeyin' uyarısında da bulunuldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlar don olaylarına karşı ikaz edildi. Özellikle geç saatlerde sıcaklığın iyice azaldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de soğuk havaların etkisi hissedilmeye başlandı. Özellikle kar yağışları sonrası düşen hava sıcaklıkları etkisiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kalmaktadır. Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

'Sayaçlara sıcak su dökmeyin' uyarısı

Meteorolojik verilere göre kentte soğuk havanın ilerleyen günlerde etkisini sürdüreceğinin kaydedildiği açıklamada, "Açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş gibi) ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Bu konulara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir” denildi.