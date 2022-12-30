Belediyeden personeline asgari ücretin üzerinde zam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, personeli ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Personel maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 9 bin lira olduğunu söyledi. Değerlendirme toplantısında, 2022 yılının en başarılı müdürleri ve personeline de ödül verildi.

2022 yılının en başarılı müdürler ve personele de ödül veren Türkyılmaz, "Son çalışma gününde personellerimizle bir araya gelip 2022 yılını coşkuyla sonlandırıyoruz. Yılın müdürü Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Aydın'ı, yılın personeli Onur Kuyucu, İsmail Saltık ve Bülent Yıldırım'ı başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdik. Ayrıca yıl boyu gösterdikleri çabalardan dolayı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır'ı, İtfaiye Müdürü Abdullah Ogan'ı, personelimizden Oğuzhan Lüy ve Furkan Karakaya'ya da mansiyon ödülüne layık gördük. Kendilerini tebrik ediyorum. Belediyemizde en düşük işçi maaşını da 9 bin Türk lirası olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin" dedi.