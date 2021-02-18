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Belediye'den su sayaçları için donma uyarısı

Kırıkkale Belediyesi, hava sıcaklıklarının eksi dereceleri gördüğü günlerde su sayaçlarını koruma altına almaları konusunda vatandaşları uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelerde seyir etmeye devam edeceğini bildirdi. Kırıkkale Belediyesi yetkilileri de, vatandaşları don olaylarına karşı uyardı.


Yapılan uyarıda “Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere düşmesiyle özellikle su sayaçlarının korunması önem arz etmektedir. Bu nedenle sayacın donma noktasına gelmemesi için öncelikle sayaç içinde bulunan suyun beklememesi, az miktarda suyun çok soğuk havalarda akıtılması gerekmektedir. Ayrıca ısıtmasız yerlerde ve evin dışında bulunan su sayaçlarını korumak için; beton, ahşap veya demirden muhafazalı kutular içine konulmalıdır. Donan bir sayaca ve tesisata ateş tutmamalı veya sıcak su dökülmemelidir. Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmemeleri için su sayaçlarının donmaması için önceden önlem alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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