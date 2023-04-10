Beslenme uzmanı uyardı, haftada iki porsiyondan fazla tatlı tüketilmeli

Aşırı tatlı tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme Uzmanı Diyetisyen Mustafa Furkan Yadigar, "Haftada iki porsiyondan fazla tatlı tüketiminden kaçınalım, en az iki litre su içelim" dedi.

Kırıkkale'de, Ramazan'da artan tatlı üretimi ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme Uzmanı Diyetisyen Mustafa Furkan Yadigar, haftada iki porsiyondan fazla tatlı tüketiminin kan şekerinin dengelenmesini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Yadigar, vücudun iftara kadar uzun süre aç kalması sebebiyle, kan şekerini düzenlemek için meyve tüketiminin arttırılabileceğini söyledi.

"Tatlı tüketimini azaltmak için meyve tüketimini arttırabiliriz”

Tatlı tüketme isteğinin Ramazan döneminde arttığını ifade eden Yadigar, “Ramazanda tatlı isteği, genelde iftarda ve sahurda doğru besinler tüketilmemesinden kaynaklıdır. Oruçta uzun süreli bir açlık durumu olup, iftarda veya sahurda kan şekerini dengede tutacak doğru besinler tüketilmediğinden, iftarda tatlı isteği kaçınılmaz oluyor. Genelde bu tatlılar şerbetli veya boş kalorili oluyor. Tatlıları, proteinli ceviz, fındık, süt gibi besinlerle tükettiğimizde tatlıdaki şeker kana daha yavaş karıştığından dolayı kan şekerimiz daha yavaş yükselecek ve kan şekerini dengelemede daha yardımcı olacaktır. Haftada iki porsiyondan fazla tatlı tüketiminden kaçınalım, en az iki litre su içelim. Tatlı tüketimini azaltmak için meyve tüketimini arttırabiliriz” diye konuştu.