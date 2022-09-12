Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 9 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3'si çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. idaresindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Çapmanın şiddetiyle hafif ticari araç metrelerce savruluyor.