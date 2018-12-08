Bisikletin üzerindeki 3 çocuğa kamyon çarptı: 2'si ağır, 1'i hafif yaralı

Kırıkkale'de bisikletin üzerindeki 3 çocuğa kamyon çarptı. Kazada 2'si ağır, 1'i hafif yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesindeki Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Savak idaresindeki 68 KV 523 plakalı süt kamyonu, bisikletin üzerinde bulunan 3 çocuğa seyir halindeyken çarptı. Kazada 2'si ağır, 1'i hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuktan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.