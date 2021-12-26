Bozkırın yaban hayatı korunuyor

Kırıkkale'de yaban hayatını koruma altına almak ve çetin kış mevsiminde doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelen hayvanlar için mücadele sürüyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğada yaşayan yaban hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avlanmaya karşı doğadaki kanatlı ve yaban hayvanları korumak için arazide denetim yapıyor.

Kış mevsimi dolayısıyla da aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelen yaban hayvanları ve kanatlı hayvanlar için sulak alan çevrelerine, yol boylarına, ağaç diplerine ve fotokapan alanlarına yiyecek bırakıldı. Bu kış sezonunda kanatlı hayvanlar için de doğaya 10 ton dene yem bırakılması hedefleniyor.