Bu kez Başkan Saygılı gazetecilerin fotoğrafını çekti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ulusal ve yerel gazete muhabirleri ile Konak Evler'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Saygılı, bir muhabirin fotoğraf makinesi ile “Bugün gazeteci benim” diyerek gazetecilerin fotoğrafını çekti.

Önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Saygılı, “Gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2018 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum” dedi.

Kırıkkale'de yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında gazetecilere bilgi aktaran Başkan Saygılı, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Daha sonra ulusal ve yerel gazete muhabirlerine çeşitli hediyeler verdi. Ulusal ve yerel gazete muhabirleri ise Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.