İhlas Haber Ajansı

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Çalınan eşyalar jandarma tarafından bulundu

Kırıkkale’nin Çerikli beldesinde bir evden çalınan eşyalar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde bir evden çalınan eşyalar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde ikamet eden N.E. (42) isimli şahısın evinden eşyaların çalınması üzerine jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattığı belirtildi. Jandarma ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve 7 parça muhtelif ev eşyasının bulunarak sahibine teslim edildiği bildirildi. Delice Cumhuriyet Savcılığınca da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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