Camilerde vatandaşa 10 bin fidan dağıtıldı

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 camide 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla cuma namazı çıkışı il merkezinde 20 camide görevliler tarafından bez çantalara konulan 10 bin badem fidan dağıtıldı.

Selim Özer Merkez Camisi'nde fidan dağıtımına katılan Başkan Saygılı, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldığını belirterek, “Daha yeşil ve daha yaşanılabilir, Kırıkkalemiz için çalışmaların devam edecek” dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti.