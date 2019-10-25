Canan Tan, okurlarıyla buluştu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza gününde konuşan Tan, eserlerine de konu olan yaşadığı yerlerle ilgili anılarının yanı sıra, dinleyicilerle soru-cevap şeklinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Edebiyatı sevmesine rağmen eczacılık okuduğunu ve okuldan mezun olur olmaz evlenip Diyarbakır'a gittiğini anlatan Tan, "Dünya üzerindeki birçok kitabı okudum. Yabancı yazarların kitaplarını da okudum. Ancak; bizim dünya üzerinde maalesef kitaplarımız değer görmüyor. Buna aşmak nasıl olabilir orasını da bilemiyorum. Ben Türkiye'nin onur konuğu olduğu Almanya ve İngiltere Londra'daki kitap fuarlarına katıldım. Benim çevrilen 2 bin kitabım var. 2 bin dünya ölçeğinde sıfırdır. Hiçbir şekilde bizimle örtüşmüyor. Onun için ben hiç önemsemiyorum. Ben gençliğe kendi ülkemde seslenmeyi yeterli buluyorum" dedi.

Tan, söyleşinin ardından programa katılan okurları için eserlerini imzaladı.

Programa Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.