İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatı arasında sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çatı arasına sakladığı uyuşturucu ile suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çatı arasına sakladığı uyuşturucu ile suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen uyuşturucu madde satıldığı ikamete operasyon düzenlendi. Narkotik polisi evde yaptığı aramada sonrasında çatı arasına zulalanmış bir şekilde bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Evde suçüstü yakalanan B.M., sokak başında gözcülük yapan diğer 3 kişi ile birlikte gözaltına alınarak Narkotik Şubeye getirildi. Burada yapılan soruşturma sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen B.M., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.