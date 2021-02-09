İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye yetişti

Kırıkkale’de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kırıkkale'de topunu almak için çıktığı çatıda mahsur kalan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Olay merkez Gürler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı esnada topları çatıya kaçan bir genç, ağaca tırmanarak çatıya çıktı. Topu bulunduğu yerden alarak aşağı gönderen genç, amacına ulaşsa da okulun çatısından aşağı geri inmeyi başaramadı. Çatıda mahsur kalan gencin arkadaşları durumu itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan genci bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.