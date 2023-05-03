Cenaze çıkışı kabusu yaşadılar: Otomobil kalabalığa daldı, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mezarlık alanından ayrılan vatandaşların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (80) idaresindeki 71 DC 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cenaze sonrası mezarlıktan ayrılan vatandaşların arasına daldı. Kazada N.U. (71), M.K. (46), M.İ. (70), E.T. (75), I.K. (77) ve F.D. (40) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.