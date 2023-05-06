Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de akrabasının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu'nun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mehmet Yaldız idaresindeki 07 EMN 12 plakalı otomobil, Özbekistan uyruklu Seherzod Bozorov'un kullandığı 80 673 0BA plakalı tır ile çarpıştı. Otomobildeki yolculardan G.Y. (53), H.Y. (80) ve F.Y. (79) yaralandı. Sürücü Mehmet Yaldız (56) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Ankara'dan Çorum'a akrabasının cenazesine katılmak için yola çıkan otomobil sürücüsü Mehmet Yaldız, "Ben sağ şeritten giderken tır arka çamurluğu ile aracıma vurdu ve savurdu. Tarlaya uçacaktım zor kurtardım. Araba haşat. Ben de bariyerlere vurdum" dedi.

Özbekistan'a yük taşıyan tır sürücüsü Seherzod Bozorov da sağ şeritte ilerleyen otomobilin aracına vurduğunu söyledi.