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Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda paramaor deneme uçuşu yapıldı

Kırıkkale’de Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü kanyonunda paramotor deneme uçuşları yapıldı.

Kırıkkale'de Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü kanyonunda paramotor deneme uçuşları yapıldı.


Kırıkkale'de yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nun da ziyaretçiler için farklı etkinlikler düzenleniyor. Yeni dönemle birlikte motorlu yamaç paraşütü ve balon turlarının başlayacağı Çeşnigir, bu alanda sporcu ve meraklılara ev sahipliği yapacak.


Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait tarihi Çeşnigir Köprüsü, Kızılırmak nehri üzerinde yer alan kanyonun doğal güzelliği, ilk deneme uçuşunda paramator pilotu kamerasıyla havadan görüntülendi.


Tarihi alanda, Osmanlı döneminden Eski Tunç Çağı'na kadar 4 kültür katmanına dair kalıntıların olduğu Büklükale de yer alıyor.

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