Çiçek hastalığından 150 tanesi telef olmuştu: Karantinaya alınan 12 bin küçükbaş hayvan aşılanıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı bir köyde, çiçek hastalığı sebebiyle 150 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla karantinaya alınan yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvan için aşılama çalışması başlatıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyündeki bir besiciye ait 150 küçükbaş hayvan çiçek hastalığı sebebiyle telef oldu. Muhtarlar ve tüm vatandaşlara tebliğ edilen "kaymakamlık emri" kararı ile ilçeye bağlı köy ve mahallelerde 50 işletmede bulunan yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvan 10 gün süreyle ahırlarında karantinaya alındı. Karara uymayanlara ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'nce cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan ek tedbirler çerçevesinde küçükbaş hayvanlara çiçek aşısı yapılmasına karar verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen aşı, küçükbaş hayvanlara uygulanmaya başladı. Kaymakam Uludağ, aşılama çalışmalarının başladığı Zülfikar Aydemir'e ait mandırayı ziyaret etti. Uludağ, buradaki aşılama çalışmalarıyla ilgili de görevlilerden bilgi aldı.

"Hayvanlarımıza bulaşıcı hastalık kapmadan aşılama çalışmasına başladılar"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Güvenç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek hastalığının görülmesinden dolayı kaymakamlık emri ile küçükbaş hayvanların 10 gün süreyle ağıllarından dışarı çıkartılmaması kararı alındığını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiçek aşısının temin edildiğini ifade eden Güvenç, küçükbaş hayvanlarda aşı çalışmasının da başlatıldığını belirtti. Güvenç, Sulubük köyünde çiçek hastalığına yakalanan 150 küçükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

İlçede yetiştiricilik yapan Zülfikar Aydemir ise, "Allah devlete millete zeval vermesin, sağ olsun geldiler. Hayvanlarımıza bulaşıcı hastalık kapmadan aşılama çalışmasına başladılar. Şu anda da bir sıkıntı yok" dedi.