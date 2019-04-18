Çiçek yerine sokak hayvanlarına mama istedi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında MHP'den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz, kendisine tebrik için çiçek yerine sokak hayvanlarına mama talebinde bulundu. Türkyılmaz, gönderilen hayvan mamalarını Kırıkkale Üniversitesi Sokak Hayvanları Topluluğu öğrencilerine teslim etti.

Yahşihan Belediyesi önünde Kırıkkale Üniversitesi Sokak Hayvanları Topluluğu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, toplanan mamaları topluluk başkanı Melike Türk'e teslim etti. Topluluk üyeleri Başkan Türkyılmaz'ın bu davranışından dolayı teşekkür etti. Topluluk başkanı Melike Türk, "Bu güzel desteği için ve sokak hayvanlarına olan sevgisi ve onların da bir yaşama hakkını olduğunun farkında olarak duyduğu saygı için ve bu güzel başarı için başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Projeleri arasında sokak hayvanlarına otel yapılacağını ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Özellikle gündemimizde sokak hayvanlarının katledildiğini düşündüğümüz zaman, sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğunu düşünen bir belediye başkanıyım. İlk göreve başladığımda biz şunu söyledik. Bize çiçek değil, sokak hayvanlarına mama gönderin. Sağ olsunlar dostlarımız, sokak hayvanları için mama gönderdiler. Bizlerde sizlere bu mamaları teslim ediyoruz. Şunun sözünü de veriyoruz. İlk projemiz de sokak hayvanlarıyla ilgili bir köpek oteli yapmak. Sizleri de davet ediyoruz. Sizin uygun gördüğünüz şekilde sokak hayvanlarının güzel yaşamaları için biz elimizden gelen gayreti gösterelim" diye konuştu.