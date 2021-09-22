Çikolata kutusundan ruhsatsız tabanca çıktı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada çikolata kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Bölge Trafik Kontrol Noktasında şüpheli olarak bir araç durduruldu. E.D.'ye ait otomobilde yapılan aramada çikolata kutusunda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın ikametinde de arama yapan polis, 2 adet av tüfeği, kurusıkı tabanca, 68 adet fişek ele geçirdi.

KOM polisi tarafından gözaltına alınan E.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.