İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.


Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A'yı da yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesi'nde 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.