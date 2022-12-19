Cinayete kurban giden Hülya hemşirenin ismi, doğup büyüdüğü sokakta yaşatılacak

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, "kıskançlık" sebebiyle çıkan tartışmada kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hülya hemşire, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz kadının tabutuna ise kocanın soyadı yerine ailesinin soyadı olan "Er" yazdırıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'da doğup büyüdüğü evinin bulunduğu sokağın ismini "Hülya Er" olarak değiştirileceklerini ve isminin yaşatılacağını söyledi.

Olay, 18 Aralık'ta Denizli'nin Mekezefendi ilçesindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya ile eşi Murat Tortop arasında "kıskançlık" krizi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanan Hülya Tortop, olay yerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

35 yaşındaki Hülya Tortop için memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Tortop'un cenazesi, toprağa verilmek üzere şehir mezarlığına götürüldü. Hülya Tortop'un ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan "Er" yazıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin evinin olduğu sokağa "Hülya Er" ismini vereceklerini söyledi.

"Doğup büyüdüğü sokakta ismi yaşayacak"

Çocukluk arkadaşını son yolcuğuna uğurladıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Sevgili kardeşim çocukluk arkadaşım Hülya Er'i toprağa verdik. Erkekleri temsil eden bir belediye başkanı olarak kısık sesimiz ile Yahşihan ilçemizde ikamet eden kadınlar ve tüm Türkiye kadınların sesi olarak da gür sesimiz ile kadına şiddete 'hayır' diyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla da kadına şiddetin bu tür eylemlerin karşısında olacağımızı beyan ediyoruz. Bu gün iki defa üzüntülüyüz; bir kadın cinayeti, iki sağlıkçı cinayeti. Doğup büyüdüğü sokağa 'Hülya Er' sokağı vereceğiz Allah nasip ederse. Belki Kadın mağduru olarak Hülya Er hanımefendinin adı ömür boyu yaşayacak. Buradan kederli ailesine baş sağlığı, geride kalanlara ise sabır diliyorum" dedi.