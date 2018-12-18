Çöken toprak Kırıkkale'nin kanalizasyon hattını patlattı

Kırıkkale'de karayolu kenarında kanalizasyon hattının geçtiği alanda toprak çökmesi sonucu 20 metrelik dev çukur oluştu. Çökme sonucu patlayan kanalizasyon hattının yeniden yapılması için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Köprüsü mevkiindeki yol inşaatının kenarında 5 metre genişliğinde 20 metrelik dev çukur oluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, “Bize öğleden sonra ilk ihbar geldi. Bu hattın çöktüğüne dair ihbar aldık. İhbarı biz ekiplerimiz ile birlikte ivedilikle değerlendirdik. Kırıkkale'de 2 binlik ana kolektör geçiyor. 30 yıllık bir hat. Tüm şehri besleyen ve arıtma tesisine giden bir hat. Malum burada karayolu çalışmaları oldu. Nasıl oldu onu araştırıyoruz. Kazı çalışmalarımız anında devam ediyor. Şu anda kolektöre ulaşmak üzerindeyiz. Kazanın nasıl olduğunu inşallah bulacağız. Önce bir güvenlik önlemleri aldık. Tüm yolu kestik, trafiği kestik. Trafiği Yahşihan hattına verdik. Görüldüğü gibi trafik oradan çalışıyor. 43 ilin geçtiği il olduğu için yoğun bir trafik var. Şu anda trafik çalışıyor sıkıntı yok. Sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından saat 16.00'da başlayan çalışmaların sabaha kadar devam edeceği bildirildi. Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki trafik akışı polis ekiplerinin kontrolünde Yahşihan ilçesinden sağlanıyor. Olay yerinde tedbir amaçlı AFAD ekipleri de bulunuyor.