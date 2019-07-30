15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ailesine plaket takdim eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır. Bizler bugün ayakta duruyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve eşi Ebru Çorumlu, aileye plaket takdim etti.

Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır diyen Çorumlu, "Zaman zaman şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bizler bugün ayakta duruyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Bizler şehit ve gazilerimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.