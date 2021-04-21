Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı

Kırıkkale'de korona virüs testi pozitif olan bir avukat, bürosunda çalışırken yakalanarak karantinaya alındı. Avukata tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, ‘kırmızı' renk ile ‘çok yüksek' riskli iller kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka artışının önüne geçmek için valilik koordinesinde binin üzerinde personel kent genelinde denetim yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bu kez bir avukatın karantina ihlali yaparak bürosunda çalıştığını belirledi.

İl Salgın Denetim Merkezine bağlı ekipler, A.P. (55) isimli avukatın korona virüs testinin pozitif olduğunu HES kodu sorgulamasında doğruladı. Riskli kategoride yer alan avukat A.P., öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.