Kırıkkale'de AFAD tarafından cuma namazı öncesi vatandaşlara 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" projesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kırıkkale İl Müdürlüğü, Nokta Camii'nde cuma namazı öncesi vatandaşlara "Afet Farkındalık Eğitimi" verdi. AFAD Eğitim Şube Müdürü Sedat Ayar, tarafından yapılan bilgilendirmede, deprem risk haritası ve diğer afet olayları sinevizyon yardımıyla anlatıldı. Cami çıkışında da vatandaşlara afet olayları ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Kırıkkale İl Müdürü Mehmet Coşkun, her hafta bir camide "Afet Farkındalık Eğitimi" kapsamında bilgilendirme yapılacağını söyledi.

"Eğitimlerimize devam edeceğiz"

Eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Coşkun, "Bakanımızın 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan etmesi neticesinde ilimizde Valimizin talimatıyla il müftülüğümüz ile birlikte yaptığımız program dahilinde bugün Nokta Camii'mizde cuma öncesinde vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecektir. Valimizin ilimiz için 200 bin hedefi koyması neticesinde tüm kamu kurum kuruluşlarındaki eğitmen arkadaşlarımız ile birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

"Konuları ara başlıklarıyla işledik"

Coşkun, "Eğitimlerimizde her vatandaşımıza dokunacak şekilde yaşadıkları şehirlerin afet risklerinin neler olduğunu, afet öncesinde sonrasındaki davranış şekillerinin neler olduğunu, her ailenin bir afet planının bulunması doğrultusunda gerekli tatbikatların mutlaka yapmaları gerektiğini her aile için yada her vatandaşımız için mutlaka toplanma alanlarının kendi e-devlet üzerinden girerek öğrenmeleri, afet sırasında özellikle depremlerde ilk 6 saat 72 saat vatandaşlarımızın kendisine ihtiyaç olacak mutlaka afet çantalarını ve afet çantasının içerisinde neler olduğu gibi konuları ara başlıklarıyla işlemiş bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

"Haftada bir camide eğitimler devam edecek

Her vatandaşa dokunacaklarını kaydeden Coşkun, "İnşallah bundan sonraki süreçte de her hafta bir camimizde devam edecek şekilde diğer sanayimizle, esnafımızla, tacirimizle, tüccarımızla, özel sektörümüzle, sivil toplum kuruluşlarımızla planlarımızı yaptık. Mümkün olduğu kadar her vatandaşımıza dokunmak işitiyoruz" diye konuştu.