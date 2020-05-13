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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı

Kırıkkale Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat’taki Delice mitinginde müjdesini verdiği Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için arsa tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Kırıkkale Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'taki Delice mitinginde müjdesini verdiği Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için arsa tahsisinin yapıldığını bildirdi.



Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'taki Delice mitinginde, bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.

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