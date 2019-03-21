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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu gençlere teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı mektup, Kırıkkale’de ilk kez oy kullanacak gençlere teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup, Kırıkkale'de ilk kez oy kullanacak gençlere teslim edildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak gençlere yazdığı mektup AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından teslim edildi. Gençlerle birebir temas kuran parti yöneticileri, Erdoğan'ın mektubunu teslim edip, yerel seçimlerde destek istedi. İl Başkan Yardımcıları Savaş Geyik, Gökhan İnce ve Tuncay Akgül, Gençlik Kolları Başkanı Emre Altunçanak ile birlikte, ilk kez oy verecek olan gençlerle bir araya gelerek oylarına sahip çıkmalarını istedi.

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