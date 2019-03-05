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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamıyla bez torba dağıttılar

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı teşkilatı 31 Mart yerel seçimler kapsamında sandık bazlı çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını vatandaşlara ileterek bez torba dağıttı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı teşkilatı 31 Mart yerel seçimler kapsamında sandık bazlı çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileterek bez torba dağıttı.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen parti teşkilatıyla birlikte mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşlara seçimin öneminden bahseden Başkan Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek bez torbaları vatandaşlara dağıttı.


İl genelinde seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Dağdelen, “AK Parti gayrettir, AK Parti tevazudur, AK Parti samimiyettir. AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak bu anlayışla şehrimizde gitmediğimiz hane kalmayacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

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