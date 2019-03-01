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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kırıkkale'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale ziyaretinde cuma namazı öncesi cami avlusunda çocukların isteğini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaret ettiği Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cuma namazı için Nur Camii'ne giden Oktay ile tokalaşmak için vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu. Daha sonra Oktay, çocukların yanına giderek, isteklerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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