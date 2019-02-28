Cumhuriyet savcılarından öğrencilere ‘Hukuk ve Adalet' dersi

Kırıkkale'de hayatlarında ilk defa cumhuriyet savcılarıyla karşılaşan öğrenciler, “Hukuk ve Adalet” dersi eğitimi aldılar.

Türkiye'de Adalete daha iyi erişim için koruyucu hukuk uygulamaları projesi kapsamında Kırıkkale Adliyesinde görevli 16 cumhuriyet savcısı 16 ayrı okula giderek, orta okullarda seçmeli ders olarak alınan "Hukuk ve Adalet" dersinin tanıtımını yaptı.

Kırıkkale'de orta öğretim müfredatına giren 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarda seçmeli ders olarak alınan “Hukuk ve Adalet” dersi cumhuriyet savcıları tarafından öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilmesi, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesi amacıyla orta öğretim müfredatına alınan “Hukuk ve Adalet” dersi seçmeli ders olarak öğrenciler tarafından alınıyor. Haftada iki saat olarak verilen “Hukuk ve Adalet” dersine öğrencilerin daha fazla ilgisini çekebilmek için Kırıkkale cumhuriyet savcıları Kırıkkale il genelindeki 16 ayrı ortaokulda dersin tanıtımı yapılıyor.

‘Yaşamımızda hukuk ve adalet', ‘Haklarımız ve sorumluluklarımız', ‘Hukuki sorunlarımız' ile ‘Hukuki çözümlerimiz' üniteleri altında işlenecek derse yönelik cumhuriyet savcıları öğrencilere adalet, eşitlik, duyarlılık, öz güven, sorumluluk, tarafsızlık, özgürlük gibi değerlerin tanıtımını yaptılar. Öğrenciler ile sohbet edip onlardan gelen soruları cevaplayan cumhuriyet savcıları derse olan ilginin artmasını sağlandı. Hayatlarında ilk defa cumhuriyet savcısı ile karşılayan öğrenciler ise geleceğe yönelik kendileri de hakim ve savcı olmak istediklerini ifade ettiler.