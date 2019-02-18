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Davullu zurnalı güneş keyfi

Kırıkkale’de bir grup vatandaş davullu zurnalı oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kırıkkale'de bir grup vatandaş davullu zurnalı oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı.


Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir grup vatandaş bir araya gelerek, davullu zurnalı çiftetelli oynayarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Kırıkkale'de son 10 gündür hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar güneşin keyfini çıkartmak için kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar da davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimisi de davul ve zurnacılara para saçtı. Çevredekiler ise oynayan grubu hem izledi hem de cep telefonlarına kaydetti.

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