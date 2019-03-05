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Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

Kırıkkale’de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kırıkkale'de seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara ve Samsun karayolunun birleştiği bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Oğulcan Birdal idaresindeki 71 DF 352 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak defalarca atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birdal ise kendi çabalarıyla araçtan sağ çıktı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sürücü Birdal tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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