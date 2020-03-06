Defineciler, madenci gibi çalışıp 8 metre çukur açmış

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan defineciler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin büyük bir kayanın altını 8 metre kazdığı, çökme yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldıkları belirlendi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Kırıkkale merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde bir süredir takibe alınan 6 şüpheli, kaçak define ve tarihi eser ararken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, köyden uzak boş bir arazide 8 metrelik çukur açtığı, göçük yaşanmaması için de madenci gibi önlem aldığı tespit edildi.

Jandarmanın operasyonu sonrası olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet dolu benzin bidonu, 1 adet hilti ve hiltiye ait delici uç, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet halat, 1 adet testere, 1 adet inşaat seyyar kablo, 1 adet ev tipi uzatma kablosu, 1 adet branda, 1 adet alet takım çantası, çok sayıda kova ele geçirildi.

Yakalanarak Keskin İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen F.K., S.K., E.Ö., Y.S, Y.A. ile M.D. ile ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği bildirildi.