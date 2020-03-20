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Delice üzüm pekmezini öğrenciler tadacak

Delice Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula üzüm pekmezi göndererek destek olacağını belirtti.

Delice Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula üzüm pekmezi göndererek destek olacağını belirtti.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika" sözüne Kırıkkale'nin Delice ilçesinden de destek geldi. Bakan Selçuk, okulların açıldığı ilk gün öğrencilere 40 dakika teneffüs sözünün ardından birçok belediye sosyal medyadan "81 ile 81 hediye" kampanyası düzenledi. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem de, "Delice Belediyesi olarak 40 dakikalık teneffüste coğrafi işaretli ürünümüz olan üzüm pekmezini kampanyaya destek mahiyetinde 81 ilde 81 okulumuza göndermeyi planladık. Bakanlığımızın belirleyeceği okullarımızda öğrencilerimize moral ve motivasyon arttırmak amacıyla bu şekilde bir destek vermiş olacağız" dedi.

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