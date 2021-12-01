Delice'de metruk binalar yıkıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar yıkıldı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 ilin valiliğine metruk binalarla ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile ilgili valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilemeyeceği bildirildi. Bunun üzerine Kırıkkale'nin Delice ilçesinde de metruk binaların yıkımına başlandı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla metruk binaları tamamen yıktıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından gönderilen genelge doğrultusunda yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Özdem, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla metruk binaları tespit ettiklerini ve iş makineleriyle yıkım işleminin tamamlandığını belirtti.