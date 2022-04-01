Delice'de yaz öncesi ilaçlama

Kırıkkale'nin Delice Belediyesi ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı larva döneminde ilaçlamalar sürüyor. Ekipler tarafından dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçeler ilaçlanıyor. Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın sinek, sivrisinek, haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için önlemlerimizi alıyoruz. Dere yatakları, ırmak kenarları, sazlık alanlar, çöp toplama alanları ve mandıralarda larva ilaçlama çalışmaları hızla başlatılmıştır" dedi.