İhlas Haber Ajansı

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Delice'de yaz öncesi ilaçlama

Delice Belediyesi tarafından yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi larvaların üreme alanları ilaçlandı.


Kırıkkale'nin Delice Belediyesi ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı larva döneminde ilaçlamalar sürüyor. Ekipler tarafından dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçeler ilaçlanıyor. Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın sinek, sivrisinek, haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için önlemlerimizi alıyoruz. Dere yatakları, ırmak kenarları, sazlık alanlar, çöp toplama alanları ve mandıralarda larva ilaçlama çalışmaları hızla başlatılmıştır" dedi.

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