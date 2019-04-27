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Delice'de yol ve kaldırım çalışmaları

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde belediye ekipleri tarafından mahallelerde parke yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye ekipleri tarafından mahallelerde parke yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.


Delice ilçesinde belediye ekipleri tarafından parke taş ile yola kaplama çalışmaları sürüyor. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, ilçe merkezinde yer alan mahallerin cadde ve sokakların, yolunda yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Özdem, üst yapı çalışmalarının devam ettiğini, parke taşı, kaldırım taşı, bordür ve yağmur oluğu olmak üzere parke taşı ile kaplanmasına devam edildiğini söyledi.

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