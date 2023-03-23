Demir korkuluğa ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluğa ok gibi saplandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nun 15. kilometresindeki Yukarı Mahmutlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya seyreden C.A. idaresindeki 19 SH 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa saplandı. Sürücü C.A., hurdaya dönen otomobilde ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.