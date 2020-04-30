İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demir yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Kaza, Ankara-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. (42) idaresindeki 06 BCF 699 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kazanın ardından tırda bulunan demirler etrafa saçıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.