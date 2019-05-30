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Demiryollarından alüminyum hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Kırıkkale’de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) enerji nakil hatlarının bağlı olduğu 6 direkte yaklaşık 200 kilogram ağırlığında alüminyumları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait (TCDD) enerji nakil hatlarının bağlı olduğu 6 direkte yaklaşık 200 kilogram ağırlığında alüminyumları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde TCDD'deki enerji nakil hatlarındaki direklerde bulunan alüminyumların çalındığı iddiasıyla harekete geçen Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çaldıkları alüminyumları hurdacıya satmak üzereyken jandarma tarafından suçüstü yakalanan G.A. ve M.T. gözaltına alındı.


İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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