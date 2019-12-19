Devletten özel sektöre işçi desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında özel firmalarda çalıştırılmak üzere 105 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen törenle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü ile işveren arasında İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında “Burası Kırıkkale Burada İş Var” sloganı adı altında imzalanan sözleşmenin ardından 105 kişi özel sektörde işbaşı yapacak.

İmza töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, bir insanın işi olmadığı zaman evinde ve çevresinde huzur olmadığını söyledi.

"İnsanın işi olmadığı zaman evinde de huzur olmuyor"

İnsanı mutlu etmek için bir işe sahip olması gerektiğini dile getiren Sezer, “Bugün belki de bizi uzun zamandır en fazla mutlu eden bir program dolayısıyla burada sizlerle beraberiz. İnsanı mutlu etmek için insanın bir işi olması gerekiyor. İnsanın işi olmadığı zaman evinde de huzur olmuyor, çevresinde de huzur olmuyor. İnsan sabah kalktığı zaman gideceği bir kapısının olması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus” diye konuştu.

Sezer, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla burada hepimizin çeşitli rolleri var. Kimimiz yöneticiyiz, kimimiz işvereniz, kimimiz aynı şekilde çalışanlarız. Ama hepimizin farklı farklı rolleri var. Bu rollerde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Ben bir ilin Valisi olarak Valiliğe gelip ya da çeşitli vesilelerle yaptığımız toplantılarla bizim yanımıza gelip iş isteyenlere iş sağlayamamaktan duyduğum mahcubiyeti size anlatamam. Valilik kapısını son kapı olarak görüp gelen insanlar var. Biz bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber Ticaret ve Sanayi Odamız, İş-Kur Müdürlüğümüz ve işverenlerimizle beraber gerçekten bir seferberlik başlatma niyetindeyiz. Bizim Kırıkkale'nin büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirip bizim kapımıza gelen ya da gelmeyen herkesin bir istihdam sahasında çalışmasını temin etmek durumundayız”

"500 kişiye iş imkanı sağlanacak"

Yeni yılda 500 kişiye iş imkanı sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Sezer, “Bütün çevrenizdeki arkadaşları İŞ-KUR vasıtasıyla meslek edindirme kurslarına alalım. Ondan sonra da istihdam sağlayalım. Bizim önümüzdeki birkaç ay içerisinde yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlayacak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kırıkkale'de iş yapmak isteyen ve işverenlerimizi bir araya getirmeye çalıyoruz. Şuanda bir-iki tanesini sağladık, çalışmalar devam ediyor. Yani en az 150-200 kişi her bir fabrikada istihdam edilecek şekilde bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İŞKUR Müdürü Yasin Teke ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında İŞKUR'un önemli görevler yürüttüğünü aktardı.

Kırıkkale'de 5 bin 633 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini anlatan Tekin, "19 bin 594 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2 bin 141 iş yeri ziyareti yapılmış, 693 kişi mesleki eğitim kurslarından, 1459 kişi de İEP'ten faydalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de istihdama katkı sağlayan özel sektör firma yetkililerine plaket takdiminin ardından tören sonra erdi.