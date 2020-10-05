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Dinek Dağı'nda gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı

Kırıkkale’de 1744 rakımlı Dinek Dağı’nda gün doğumunda ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara görenleri hayran bıraktı.

Kırıkkale'de 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda gün doğumunda ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara görenleri hayran bıraktı.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda güneşin doğuşuyla oluşan eşsiz manzara objektiflere yansıdı. Dağın zirvesinde güneşin doğuşuna karşı 7 metrelik salıncakta sallanan insan silüeti ve zirveye dikilen Türk bayrağı ile ortaya çıkan görüntü mest etti.


Spora çıkanlar, tabloya boyanmış bir renk cümbüşü gibi olan eşsiz gün doğumu manzarasını izledi. Dağ sporculuğu yapan Yusuf Tüfekçi'nin de objektifine yansıyan ay ışığı fotoğrafları da kendine hayran bırakırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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