İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dinek Dağının eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale’deki Dinek Dağı’nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'deki Dinek Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.


43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde, korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan gençler de, Dinek'teki kar yağışının keyfini çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.


Kar yağışının tadını çıkarttıklarını ifade eden Öznur Özyurt, “Biz de işte okullar tatil olduğu için kafeler ve iş yerleri kapalı olduğu için buraya geldik. Karın tadını çıkartalım dedik. Salıncakta sallandık kar oynadık. Oyun havamızı oynadık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.