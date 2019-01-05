Direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Kırıkkale'de direğe çarpan otomobilin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi'nde seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ezgihan Özçelik, 06 TMS 36 plakalı otomobili ile direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede otomobildeki yangını söndürdü. Kazada yaralanan sürücü Ezgihan Özçelik ile Fatih ve Mina Özçelik hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.