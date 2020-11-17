Diş fırçalarken bu noktalara dikkat

Murat Ağırtaş, dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Türkiye'de 22 Kasım gününü içine alan hafta; toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' olarak kutlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, "Ağız sağlığı, sağlıklı dişler ve iyi görünümlü bir gülümsemenin ötesinde sistemik hastalıkların belirtilerini yansıtan vücudun bir aynası olarak kabul edilmektedir. Bireyin genel sağlık düzeyinde büyük bir öneme sahip olan normal yapıda ve işlevdeki ağız ve dişlerin sağlığı için genellikle şikayetlerin meydana gelmesinden sonra çözüm yolları aranmakta ve bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde en çok ihmal edilen nedenlerden biri olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle ağız sağlığını geliştirmek için yapılan herhangi bir müdahalenin önemli halk sağlığı etkileri bulunduğu belirtilmektedir" dedi.

"Fırçalama işlemi en az iki-üç dakika sürmelidir"

Koruyucu hizmetlerin başında ağız temizliği uygulamalarının yer aldığını kaydeden Ağırtaş, "Buna karşın tüm yaş gruplarında diş fırçalama ve florürlü diş macunu kullanımına göre, diş ipi kullanılması, gargara ve diğer ağız temizliği tedbirlerinin daha az sıklıkla uygulandığı birçok çalışma gösterilmektedir. Bu bağlamda önemli koruyucu hizmetlerden olan diş fırçalamayla ilgili şu adımlar çok önemlidir. Diş fırçası 45 derecelik açı yapacak biçimde tutulur ve diş eti hizasından başlanarak ağız boşluğuna doğru fırçalamaya başlanır. Fırçalama sert darbeler halinde değil yumuşak ve hafif titreşimler uygulanarak yapılmalıdır. Daha sonra arka dişlerin dış yüzeyleri fırçalanır. Bu işlemde fırça diş etinden ağız boşluğuna doğru hareket ettirilerek yapılır. Ardından alt dişler fırçalanır. Bu işlem de kısa ve yumuşak darbelerle yapılmalıdır. Alt ön dişlerin arka yüzeyi fırça eğik tutularak temizlenir. Daha sonra dişlerin çiğneme yüzeyleri fırça düz olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. Fırçalama işlemi en az iki-üç dakika sürmelidir. Sağlıklı diş etleri fırçalama sırasında kanamaz. Diş fırçası kişiye özel bir araçtır. Başkasının diş fırçası kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.