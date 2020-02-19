Dışa bağımlılığı azaltmak için KOSGEB destekli yerli Medikal ürün yaptı

Kırıkkale'de girişimci bir doktor, medikal ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla KOSGEB'ten aldığı destekle prototipini yaptığı 7 yerli ürün için seri üretime hazırlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı Ar-Ge desteğiyle çalışmalara başlayan Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kabalcı, dışa bağımlılığı azaltmak için kendi alanındaki hastalar üzerinde kullanmak amacıyla 7 yerli medikal ürün yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkta mühendislerle birlikte sağlık sektöründe kullanılmak üzere medikal ürünler üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Kabalcı, Sağlık Bakanlığı onayı sonrası seri üretime geçip, yerli ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Ayrıca dış firmalara da medikal ürünler üzerinde danışmanlık yapmayı da planlıyor.

"KOSGEB'in de desteği ile bu altyapının bir kısmını oluşturduk"

Mehmet Kabalcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasadaki firmaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alt yapı oluşturmaya başladıklarını söyledi. Bu uygulamayı yaparken KOSGEB'den Ar-Ge desteği aldığını ve KÜ Teknopark'ta geliştirdiğini ifade eden Kabalcı, “Kırıkkale, her ne kadar ‘Savunma Sanayii' ile anılan bir şehir olsa da medikal anlamda da çok ciddi avantajları var. Üniversite bünyesindeki laboratuvarların aktif olarak kullanılması önemli. Yeni bir ürün üretmek ve Ar-Ge oluşturmak anlamında bazı alt yapı ihtiyaçları vardı. Biz de KOSGEB'in de desteği ile bu altyapının bir kısmını oluşturduk, bilgisayar kontrollü CNC makinemizi aldık. 2 tane Ar-Ge mühendisi bizimle birlikte çalışıyor. Patent süreci devam eden 7 tane ürünümüz var" dedi.

"Metal prototiplerini oluşturuyoruz"

Firmaların talepleriyle birlikte ön tasarımını yaptığı ürünler için 3 boyutlu yazıcılar ile tasarımların çıktılarını alıp firmalara ulaştırdığını belirten Kabalcı, şunları kaydetti:

"Daha sonra bunların elle tutulabilir metal prototiplerini oluşturuyoruz. Bu tasarımları da biyo-uyumluluğu olan malzemeler haline getirdikten sonra üzerindeki revizyonları tamamlayıp, biyo-mekanik testlere tabi tutuyoruz. Böylece bir ürünün Türkiye'de ve Avrupa'da satılabilir olması için mecburi olan CE belgesi için gerekli testler tamamlanmış oluyor. Bu süreci geliştirirken bizim en büyük avantajımız bu işi tamamen akademik seviyede yürütüyor olmamız. Ben cerrah olarak, kendi alanımla ilgili kısımları, özellikle literatürdeki karşılıklarını inceleyerek gerçekten ihtiyaç olduğu kadar özellikle donatarak ürünlerin son tasarımlarını gözden geçiyorum."

"İlk defa Türkiye'de üretilecek formlarını oluşturmaya çalışıyoruz"

Kabqalcı, "Ar-Ge mühendisi arkadaşlarım malzemeler konusunda en ince ayrıntısına kadar gözden geçiyor. Hangi malzemenin ne kadar dayanacağını, hangi testi ne kadar başarıyla geçebileceğini ilk aşamada sanal ortamda yapılan testler ile sonra fiziki testlerle tamamlıyorlar. Nihai haline geldiğinde de literatürde benzer özellikler taşıyan, piyasada var olan diğer örneklerle de karşılaştırarak daha iyi versiyonlarını, ilk defa Türkiye'de üretilecek formlarını oluşturmaya çalışıyoruz, süreç böyle ilerliyor. Bu süreç içerisinde bizim en büyük hedefimiz olabildiğince yerli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlamak. Pazar anlamında ciddi bir sahaya hitap ediyoruz” dedi.

"Avrupa'ya da bu anlamda hitap etmek istiyoruz"

Dünyadaki ihtiyaca dikkat çeken Kabalcı, "Orta Doğu bölgesinde ciddi bir ihtiyaç var. Ülke olarak yurt dışından özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan ve Çin'den ithal etmek zorunda kaldığımız çok sayıda medikal ürün var. Hem kendi ülkemizin yurt dışı bağımlılığını azaltmak, hem de komşumuz olan ülkelere Türkiye'den medikal ürün tedarik etmek gibi bir hedefimiz var. Tabi ki ilk planda bizim ulaşmak istediğimiz yakın komşularımız ama bütün Avrupa'ya da bu anlamda hitap etmek istiyoruz. Ülke olarak, Ar-Ge'si tamamen bize ait olan, patentleri elimizde olan, bizim dışarıya değil başkasının üretim için bize bağımlı olacağı bir yapı oluşturmak için bir çaba göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bahsettiğim gibi bu işi biz çok ciddiye aldık ve en başından başlıyoruz” şeklinde konuştu.