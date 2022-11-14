Diyabet riskine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kurulan stantta vatandaşların kilo ve vücut ölçüleri alınarak, diyabetle ilgili bilgiler verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, Devlet Bahçeli Caddesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Görevliler, şeker hastalığı olarak da bilinen diyabete dikkati çekmek için broşür dağıttı. Kurulan stantta da vatandaşların kilo ve vücut ölçüleri alınarak diyabetle ilgili bilgiler verildi.

Yahşihan Belediyesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Münevver Kanık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık amacıyla vatandaşlara diyabet hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için stant kurduklarını belirten Kanık, "14 Kasım Diyabet Günü'ne özel Yahşihan Belediyesi olarak Sayın Osman Türkyılmaz başkanımızın da talimatıyla farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir stant kurduk. Kişilere diyabet hakkında çeşitli bilgiler veriyoruz. Beslenmeleriyle ilgili bahsediyoruz. Öğrencilerle birlikte kişilere bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Kanık, "Hazırladığımız broşürlerde de zaten bel ölçümünün, vücut kitle endeksinin, hangi aralıklarla olması gerektiğini hem biz söylüyoruz hem de hazırladığımız broşürlerde yer alıyor. Kişileri bu şekilde bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlar önce çok şaşırdılar ve güzel bir çalışma olduğunu düşündü" diye konuştu.