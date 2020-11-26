İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğadaki yaban hayvanların yaşam sırları fotokapanda

Kırıkkale’de doğaya yerleştirilen fotokapanlara yakalanan yaban hayvanların yaşam sırları kayıt altına alındı.

Kırıkkale'de doğaya yerleştirilen fotokapanlara yakalanan yaban hayvanların yaşam sırları kayıt altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, karaca, tavşan, domuz, tilki, su kuşu, kaya sansarı gibi doğada yaşayan hayvanlar fotokapanlarca görüntülendi. Hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı bazılarında yiyecek ararken görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.