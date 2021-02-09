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Doğadaki yaban hayvanlarının yaşamı fotokapanda

Kırıkkale’de yaban hayvanlarının doğadaki yaşamı fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Kırıkkale'de yaban hayvanlarının doğadaki yaşamı fotokapanlar tarafından görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen vaşak, porsuk, tilki, domuz, kurt gibi hayvanlar takıldı. Şu ana kadar fotokapana takılan karaca, bu kez Ocak ayında görülmedi. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.


Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indirgiyor. Yaban hayvanlarının davranışları üzerinde daha sağlıklı veri alınmasına olanak sağlıyor. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasını mümkün kılıyor.

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