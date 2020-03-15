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Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun

Kırıkkale’de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.


Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

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